Вишуканий салат із запеченою курячою грудкою, овочами та йогуртовою заправкою — набір вітамінів для легкого обіду.
Для запікання курки:
- 1 середнє куряче філе (близько 300 г)
- 2 чайні ложки рідкого меду
- 3 столові ложки олії
- 4 зубчики часнику
- 2 чайні ложки паприки
- чорний мелений перець (за смаком)
Йогуртовий соус:
- 250 мл густого натурального йогурту
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах
- 2 чайні ложки майонезу
- 1 чайна ложка лимонного соку
- 1 маленький пучечок зеленої цибулі та кропу
- сіль, свіжомелений чорний перець
Овочі:
- 1 пучок зеленого салату
- 140 г кукурудзи
- 2 червоні перчини
- 2 середні огірки
- 250 г помідорів черрі
Зверху на курячих грудках зробити неглибокі надрізи — так вони краще промаринуються. У 300 мл води розчинити сіль. Викласти м’ясо в сольовий розчин на 1 год.
Для маринаду з’єднати олію, мед, паприку, вичавлений часник і чорний перець, розтерти.
Через зазначений час дістати філе, промокнути насухо. Змастити маринадом, добре наповнюючи розрізи. Перекласти у форму для запікання.
Духовку розігріти до 240 градусів. Запікати курячу грудку в духовці 12 хв. Потім нагрів вимкнути й не відкривати дверцята, не діставати форму до повного охолодження духовки. Соковита й м’яка куряча грудка готова!
Для йогуртового соусу з’єднати йогурт, майонез, сік лимона, посічену зелень, сіль, перець.
Помідори нарізати навпіл, перець і огірки — кубиками, салат порвати руками. Курку нарізати тонкими пластинками.
Викласти в глибоку миску нарізані овочі та кукурудзу. На них — курку. Полити йогуртовою заправкою.
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