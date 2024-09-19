Вишуканий салат із запеченою курячою грудкою, овочами та йогуртовою заправкою — набір вітамінів для легкого обіду.

Для запікання курки:

1 середнє куряче філе (близько 300 г)

2 чайні ложки рідкого меду

3 столові ложки олії

4 зубчики часнику

2 чайні ложки паприки

чорний мелений перець (за смаком)

Йогуртовий соус:

250 мл густого натурального йогурту

1 чайна ложка гірчиці в зернах

2 чайні ложки майонезу

1 чайна ложка лимонного соку

1 маленький пучечок зеленої цибулі та кропу

сіль, свіжомелений чорний перець

Овочі:

1 пучок зеленого салату

140 г кукурудзи

2 червоні перчини

2 середні огірки

250 г помідорів черрі

Зверху на курячих грудках зробити неглибокі надрізи — так вони краще промаринуються. У 300 мл води розчинити сіль. Викласти м’ясо в сольовий розчин на 1 год.

Для маринаду з’єднати олію, мед, паприку, вичавлений часник і чорний перець, розтерти.

Через зазначений час дістати філе, промокнути насухо. Змастити маринадом, добре наповнюючи розрізи. Перекласти у форму для запікання.

Духовку розігріти до 240 градусів. Запікати курячу грудку в духовці 12 хв. Потім нагрів вимкнути й не відкривати дверцята, не діставати форму до повного охолодження духовки. Соковита й м’яка куряча грудка готова!

Для йогуртового соусу з’єднати йогурт, майонез, сік лимона, посічену зелень, сіль, перець.

Помідори нарізати навпіл, перець і огірки — кубиками, салат порвати руками. Курку нарізати тонкими пластинками.

Викласти в глибоку миску нарізані овочі та кукурудзу. На них — курку. Полити йогуртовою заправкою.