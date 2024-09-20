Набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників».

Так, домашній працівник — це фізична особа, яка виконує домашню працю в межах трудових відносин із роботодавцем.

Домашня праця — це робота, яка виконується для домогосподарства за трудовим договором.

Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється особою нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

Не допускається прийняття на роботу домашнім працівником особи, яка не досягла 16-річного віку.

Законом також урегульовано: