На запитання читачів відповідає заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Олена Юріївна Зорка.

— Доброго дня. Отримую пенсію згідно з пунктом 9-1 постанови Кабміну №1210 від 23.11.2011 р. «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», де визначено, що нарахування та перерахунок пенсії здійснюється з прив’язкою до рівня мінімальної заробітної плати. Але у 2020 році мою пенсію не перерахували. Чому?

Віктор. м. Ірпінь.

— Відповідно до цієї постанови (зі змінами, внесеними постановою Кабміну від 26 червня 2019 р. №543) за бажанням військовослужбовців, зокрема військовозобов’язаних, призваних на військові збори, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби (військових зборів), і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року за формулою:

де П — розмір пенсії;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначається як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки;

Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії;

Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії (Кзс), визначається за формулою:

де Зп (мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року;

Зс 1 — середня заробітна плата (дохід) на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує відповідному року.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи.

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок зазначених пенсій виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

При обчисленні розміру вашої пенсії з 01.07.2019 р. був врахований середньомісячний коефіцієнт заробітної плати 2,67127, визначений за наведеною вище формулою, (4173,00 грн х 5 : 7810,88 грн).

Проводити перерахунок вашої пенсії з 01.01.2020 є недоцільним, оскільки середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення, зменшиться до 2,56540 (4723,00 грн х 5 : 9205,19 грн), відповідно, зменшиться пенсія.

— Мій чоловік має статус внутрішньо переміщеної особи. Переїхав з Алушти. Останню пенсійну виплату на окупованій території отримав у серпні. На даний час за 4 місяці йому не виплачено пенсію. Куди маємо звернутися?

Антоніна Львівна. Житомирська обл.

— Згідно з пунктом 1 постанови Кабміну «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 05.11.2014 р. №637 (зі змінами, постанова КМУ від 21.08.2019 р. №788) суми пенсій, які не виплачені за період до місяця їх відновлення, обліковуються в органі, що здійснює пенсійні виплати, та виплачуються на умовах визначеного Кабміном окремого порядку, який на сьогодні не визначено.

Отже, кошти за минулий час буде виплачено за наявності відповідного фінансового забезпечення, на умовах окремого порядку, після прийняття його Кабміном.

— Чи будуть з 1 березня 2020 року проводити перерахунок пенсії особам, які отримують 2 тис. грн? Ще запитання: я на пенсію вийшла у 2005 році. Коли проводили перерахунок пенсії тим, хто має понаднормовий стаж, отримала зовсім незначну доплату — 520 грн, хоча стажу маю 39 років. Чи вірно це?

Марія Петрівна. Кіровоградська обл.

— Порядок проведення індексації та перерахунку пенсій врегульований ст.42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон №1058). Згідно з п.2 цієї статті для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.

У разі прийняття Урядом відповідного нормативного документа органи Пенсійного фонду України проведуть відповідні перерахунки пенсій.

Щодо ж визначення розміру доплати за понаднормативний стаж ст.28 Закону (в редакції, чинній до 01.10.2011 р.) передбачено, що за кожний повний рік страхового стажу понад 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.27 Закону, але не більш як на 1 відсоток прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За інформацією, наданою вами, доплата за ваш понаднормативний стаж має бути встановлена у розмірі 19 відсотків перерахованої пенсії, але не більш як 19 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Слушно зауважити, що при визначенні розміру пенсії за віком, згідно зі ст.27 Закону, два чинники впливають на розмір пенсійної виплати: наявний страховий стаж та заробітна плата, визначена згідно зі ст.40 Закону. Для надання більш детальної інформації щодо основного розміру пенсії (обчисленого за нормами ст.27 Закону) радимо вам звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.

— У 2016 році пішов на пенсію. Оскільки роботодавець не сплачував внески, 2 роки і 6 місяців до пенсії мені не зарахували, хоча запис у трудовій книжці є. Як бути?

Анатолій.

— Згідно зі ст.24 Закону страховий стаж — період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку (з 01.01.2004 р.), а за період до впровадження системи персоніфікованого обліку (до 01.01.2004 р.) — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Отже, у разі відсутності сплати страхувальником (роботодавцем) страхових внесків (навіть за умови наявності відповідного запису у трудовій книжці) період з 01.01.2004 р. не буде врахований до страхового стажу при обчисленні розміру пенсії.

Зауважимо, що відповідно до ст.16 Закону застрахована особа має право отримувати від страхувальника підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі, а також вимагати від страхувальника їх сплати, зокрема в судовому порядку.

— Чи можна ототожнити трудовий і страховий стаж?

Анатолій Іванович.

— Відповідно до ст.24 Закону встановлено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

До 01.01.2004 р. діяв Закон України «Про пенсійне забезпечення» (далі — Закон). Статтею 56 якого були передбачені види трудової діяльності, що зараховувалися до стажу роботи, який давав право на трудову пенсію. Крім того, ст.62 встановлено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Враховуючи викладене, трудова діяльність (період до 01.01.2004 р.) зарахується до страхового стажу (період з 01.01.2004 р.) при визначенні тривалості страхового стажу, з якого у подальшому обчислюється розмір пенсії.

— Я працююча пенсіонерка, страховий стаж становить 37 років. Після призначення пенсії працюю вже 9-й рік. Перерахунок здійснили тільки один раз, а зараз, коли не звернуся — відмовляють. Чому?

Наталія Василівна. м. Біла Церква.

— Формула, за якою визначається розмір пенсії за віком, наведена у ст.27 Закону №1058. Згідно з нею два чинники впливають на розмір пенсії: заробітна плата (дохід) застрахованої особи (яка визначається відповідно до ст.40 цього Закону) та коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи (який визначається відповідно до ст.25).

Водночас, ст.28 (в редакції, чинній до 01.10.2011 р.) встановлено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у жінок 20 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищується розмір пенсії, обчислений згідно зі ст.28 цього Закону, крім пенсіонерів, які працюють (ст.42).

Постановою Кабміну від 26.06.2019 р. №543 передбачено, що з 1 липня 2019 року в разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) тих, хто отримує пенсію, призначену відповідно до Закону з урахуванням страхового стажу 30 років (у жінок), не досягає 2000 гривень, таким особам надається доплата у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Ваша пенсія обчислена згідно з вказаними вище нормативними документами. Низький розмір вашої заробітної плати унеможливлює збільшення призначеного розміру пенсії.

— Моїй мамі 90 років, чула, що Президент пообіцяв таким людям доплату до пенсії. Скажіть, будь ласка, від чого залежатиме її розмір?

Галина Петрівна. Житомирська обл.

— У разі прийняття Урядом відповідних нормативно-правових актів, органами Пенсійного фонду будуть проведені відповідні перерахунки пенсійних виплат.

— Мій чоловік у 2017 році пішов на пенсію за вислугою років, але перерахунок пенсії йому чомусь не проводять. Чим це обумовлено? І ще питання: мені 57 років, стажу 21 рік 6 місяців, коли зможу піти на пенсію?

Валентина. м. Тростянець.

— Умови, за яких проводяться перерахунки пенсій, врегульовані ч.2 ст.42 Закону №1058. Однак, «дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого ст.26 цього Закону». Отже, право на перерахунок пенсії ваш чоловік набуде після досягнення віку 60 років.

Щодо умов призначення пенсії за віком згідно із Законом — це питання врегульоване ст.26. Починаючи з 1 січня 2018 року, право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років матимуть особи за наявності з 01.01.2023 по 31.12.2023 не менше 30 років страхового стажу. У разі відсутності зазначеного страхового стажу право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років мають особи за наявності з 01.01.2026 по 31.12.2026 від 23 до 33 років страхового стажу. У разі відсутності і такої тривалості страхового стажу, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення 65 років за наявності страхового стажу, починаючи з 1 січня 2028 року, не менше 15 років. Щодо вас, пані Валентино, право на пенсію за віком ви набудете після досягнення 65 років.

Принагідно повідомляємо, що набути необхідний страховий стаж можете як шляхом офіційного працевлаштування, так і шляхом укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

— Я пенсіонерка, багатодітна мати. Отримую пенсію за особливі заслуги, розмір якої трішки більше ніж 2 тис. грн, у мене 27 років стажу. Чому так?

Ніна Володимирівна. Київська обл.

— Нормами чинного пенсійного законодавства (ст.115 Закону) передбачено право на призначення дострокової пенсії за віком, зокрема, жінкам, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до 6-річного віку, — після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років. Крім того, Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» таким матерям передбачені надбавки до пенсії.

Отже, багатодітні матері при призначенні пенсії користуються двома пільгами: достроковим виходом на пенсію та встановленням надбавки до неї за особливі заслуги перед Україною. Однак визначення розміру пенсії такій категорії осіб здійснюється на загальних підставах.

— Стаж маю більше 40 років, Ветеран праці, «дитина війни». На пенсію вийшов у 2005 році з державної служби. Хочу дізнатися, чи правильно мені нарахували пенсію?

Сергій Миколайович. Одеська обл.

— Пенсії державним службовцям востаннє були перераховані у лютому 2008 року. Однак особа, якій призначено пенсію відповідно до Закону України «Про державну службу», у будь-який час може звернутися із заявою про переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом. Для перевірки вірності визначення розміру пенсії, а також доцільності такого необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.

— Отримую пенсію 23 числа, а платіжки за комунальні послуги приходять 20 числа. Чи можна змінити дату отримання пенсії? І друге питання: чи можу я із пенсії державного службовця перейти на звичайну?

Житомирська обл.

— Відповідно до п.1 ст.47 Закону №1058 пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа за визначеними графіками. В першу чергу пенсії виплачують інвалідам війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих військовослужбовців, непрацюючим особам із інвалідністю та одержувачам пенсій у разі втрати годувальника.

Для вирішення питання можливості зміни дати виплати раджу звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку.

Щодо вашого другого запитання. У разі надання вами відповідної заяви та за умови доцільності пенсія може бути обчислена на умовах, передбачених Законом.

— Я приватний підприємець. Досяг пенсійного віку наприкінці 2019 року, у 2020-му звернувся до Пенсійного фонду за призначенням пенсії. Цікавить питання: чи можу самостійно розрахувати її розмір?

Олександр Олександрович. м. Рівне.

— Так, можете — за допомогою «пенсійного калькулятора». Для цього потрібно звернутися до будь-якого відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду України із заявою та відповідними документами (паспортом та довідкою про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків) і здійснити реєстрацію на вебпорталі Пенсійного фонду України. У разі наявності електронного цифрового підпису така реєстрація може бути здійснена вами самостійно без звернення через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

— Маю 51 рік стажу, пенсію отримую у розмірі 3600 грн. Прошу, роз’ясніть.

Волинська обл.

— Формула, за якою визначається розмір пенсії за віком, наведена у ст.27 Закону №1058. Згідно з нею два чинники впливають на розмір пенсії: заробітна плата (дохід) застрахованої особи (яка визначається відповідно до ст.40 Закону) та коефіцієнт страхового стажу (який визначається відповідно до ст.25 цього Закону).

Отже, навіть за умови наявності великої тривалості страхового стажу, однак низької заробітної плати, отримуваної в період роботи, сподіватися на високий розмір пенсійної виплати не варто.

— У 2014 році мала вийти на пенсію, мені виповнилося 55 років, загального стажу — 30 років. При зверненні до Пенсійного фонду виявилося, що 4 роки (з 2002 по 2006 р.) не буде зараховано, оскільки роботодавець не сплачував внесків. Отримую пенсію у розмірі 1400 грн. Як бути, щоб цей період зарахували?

м. Білгород-Дністровський.

— Період роботи з 2002 року до 2004 року вам може бути врахований до страхового стажу за записами трудової книжки або на підставі документів, визначених постановою Кабміну від 12.08.93 р. №637 (довідок, виписок із наказів, особових рахунків тощо).

Період з 1 січня 2004 року може бути врахований до страхового стажу виключно за умови наявності сплати страхових внесків за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

На прямій лінії чергувала Яна РОМАСЕНКО, юрисконсульт.