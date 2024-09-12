Сервіс «Пенсійний калькулятор» дозволяє майбутнім пенсіонерам оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком. Також за його допомогою можна порахувати наявний страховий стаж людини (при введенні всіх необхідних даних за трудовою книжкою за періоди до 1 січня 2004 року) та визначити вік виходу на пенсію з урахуванням ймовірного набутого стажу (60, 63 чи 65 років), розповідають у ПФУ.

Донедавна сервіс був доступний користувачам лише в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua). Нещодавно Фондом реалізовано ще один режим доступу до послуги — в сервісних центрах головних управлінь Пенсійного фонду України.

Відтепер фахівці, які ведуть прийом громадян у сервісних центрах, можуть за допомогою «Пенсійного калькулятора» за зверненням людини розрахувати її страховий стаж та орієнтовний розмір пенсії.

Для цього «Пенсійний калькулятор» використовує дані, що містяться в електронних реєстрах ПФУ. Крім того, за потреби можна додати відомості про ті періоди трудової діяльності, які були в реєстрах відсутні.

Важливо! «Пенсійний калькулятор» розраховує орієнтовний розмір пенсії за віком за показниками, які наявні на момент розрахунку, та з урахуванням чинних механізмів обчислення страхового стажу і заробітної плати: сервіс не здійснює припущень щодо зростання середньої заробітної плати в Україні в наступні роки чи рівня інфляції. Саме тому розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі — більш точний.