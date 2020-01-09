ДЛЯ ГОЛУБЦІВ:

8 шматочків свинини для відбивних

8 листків білоголової капусти

8 брусків моркви

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

середня цибулина

олія

ПІДЛИВА:

3 столові ложки томатної пасти

3 столові ложки сметани

столова ложка борошна (без гірки)

чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

300 мл води

Капустяне листя відварити у підсоленій воді 2 хв. Дістати з води, зрізати товсті прожилки. Шматочки м’яса дуже тонко відбити, посолити, поперчити. На листя капусти викласти відбивні, на один край викласти брусочки моркви. Згорнути все рулетиками, кінчики заправити всередину. Скласти голубці у товстостінну каструлю (дно викласти шаром капустяного листя). Для соусу змішати томат, сметану з борошном, сіллю, цукром. Залити гарячою водою, перемішати. Залити голубці томатно-сметанним соусом. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистого кольору на олії. Вилити засмажку з олією до голубців. Готувати на слабкому вогні під кришкою 1 год. 20 хв.

Для вас готувала Діана ШЕПЕЛЬ.