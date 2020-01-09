ДЛЯ ГОЛУБЦІВ:
- 8 шматочків свинини для відбивних
- 8 листків білоголової капусти
- 8 брусків моркви
- сіль (за смаком)
- чорний мелений перець (за смаком)
- середня цибулина
- олія
ПІДЛИВА:
- 3 столові ложки томатної пасти
- 3 столові ложки сметани
- столова ложка борошна (без гірки)
- чайна ложка цукру
- 0,5 чайної ложки солі
- 300 мл води
Капустяне листя відварити у підсоленій воді 2 хв. Дістати з води, зрізати товсті прожилки. Шматочки м’яса дуже тонко відбити, посолити, поперчити. На листя капусти викласти відбивні, на один край викласти брусочки моркви. Згорнути все рулетиками, кінчики заправити всередину. Скласти голубці у товстостінну каструлю (дно викласти шаром капустяного листя). Для соусу змішати томат, сметану з борошном, сіллю, цукром. Залити гарячою водою, перемішати. Залити голубці томатно-сметанним соусом. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистого кольору на олії. Вилити засмажку з олією до голубців. Готувати на слабкому вогні під кришкою 1 год. 20 хв.
Для вас готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
Залишити відповідь