Одинокі мами або батьки можуть щомісяця отримувати грошову допомогу на дитину, оформивши її через портал «Дія».

Як відомо, держава виплачує щомісячну допомогу одиноким матерям або батькам на кожну дитину. Її розмір залежить від доходу родини: становить різницю між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Яка максимальна виплата у 2025 році:

2653 грн — до 6 років;

3196 грн — від 6 до 18 років;

3028 грн — від 18 до 23 років (якщо дитина навчається).

Хто має право

Право на таку допомогу мають одинокі мати або тати, які не перебувають у шлюбі та якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) дитини або цей запис проведено в установленому порядку органами РАЦС.

Одинокі усиновлювачі (у свідоцтві або в рішенні про усиновлення дитини відсутній запис про батька (матір) дитини або цей запис проведено в установленому порядку органами РАЦС.

Батьки, у яких помер один із подружжя, і які не вступили в новий шлюб та не отримують пенсію в разі втрати годувальника.

Заява

Аби подати заяву через «Дію», потрібно знайти там послугу «Допомога на дитину одинокій матері або батьку».

Заповнити заяву, вказати дані про дитину, доходи та склад сім’ї.

Додати скан-копії довідок (наприклад, про навчання — якщо потрібно).

Підписати заяву електронним підписом або «Дія.Підписом» і надіслати.

Статус розгляду заяви можна переглянути в особистому кабінеті на порталі. Окреме сповіщення пор рішення надійде на вашу електронну пошту.