Відповідно до цієї програми надають кредит на житло в сільській місцевості. Кошти можна витратити не лише на будівництво, а й на добудову, купівлю чи інженерне забезпечення житла.
Отримати кредит можуть:
- мешканці селища або села, які бажають придбати чи збудувати власний житловий будинок, — кредит під 3 відсотки річних на 20 років (або до досягнення пенсійного віку, якщо до цього часу залишилося менше 20 років);
- молоді сім’ї (до 35 років) — кредит під 3 відсотки річних на 30 років, а позичальники, які мають трьох і більше дітей, звільняються від сплати відсотків взагалі.
Також громадянин, який хоче взяти кредит на житло в сільській місцевості, повинен підтвердити свою платоспроможність, постійно проживати в селі чи селищі (або переселитися туди для постійного проживання), працювати на підприємстві чи в організації будь-якої форми власності та в особистих селянських господарствах.
У рамках програми окремі пільги надають учасникам бойових дій, багатодітним сім’ям, ВПО.
Передбачено мінімальну та максимальну суми залежно від виду будівництва:
- для будівництва нового житла — до 400 тис. грн;
- для реконструкції вже готового будинку або його добудови — до 250 тис. грн;
- для придбання житла — до 300 тис. грн;
- для інженерних мереж, які потрібно підключити до вже наявних комунікацій, — до 100 тис. грн.
Щоб узяти участь у програмі, зверніться до регіонального фонду ОДА з такими документами:
- заява на ім’я голови Фонду;
- оригінали та копії паспортів усіх членів родини (діти — свідоцтв про народження);
- оригінали та копії ідентифікаційних кодів усіх членів родини;
- довідка з місця проживання родини;
- технічний паспорт чи свідоцтво про право власності на будинок, де зареєстрований позичальник;
- рішення про перебування на квартирному обліку для отримання житла;
- клопотання органу місцевого самоврядування про видачу кредиту;
- документи для визначення платоспроможності громадянина;
- довідка про працевлаштування в організації, установі чи на підприємстві;
- довідка про наявність або відсутність власного житла (надається органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно);
- довідка органів місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельної ділянки, а також її розміру та доходу з неї;
- заява від продавця про згоду на продаж житла (за умови його купівлі);
- нотаріально посвідчена копія договору купівлі–продажу житла (за умови його купівлі).
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