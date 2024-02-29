Відповідно до цієї програми надають кредит на житло в сільській місцевості. Кошти можна витратити не лише на будівництво, а й на добудову, купівлю чи інженерне забезпечення житла.

Отримати кредит можуть:

мешканці селища або села, які бажають придбати чи збудувати власний житловий будинок, — кредит під 3 відсотки річних на 20 років (або до досягнення пенсійного віку, якщо до цього часу залишилося менше 20 років);

молоді сім’ї (до 35 років) — кредит під 3 відсотки річних на 30 років, а позичальники, які мають трьох і більше дітей, звільняються від сплати відсотків взагалі.

Також громадянин, який хоче взяти кредит на житло в сільській місцевості, повинен підтвердити свою платоспроможність, постійно проживати в селі чи селищі (або переселитися туди для постійного проживання), працювати на підприємстві чи в організації будь-якої форми власності та в особистих селянських господарствах.

У рамках програми окремі пільги надають учасникам бойових дій, багатодітним сім’ям, ВПО.

Передбачено мінімальну та максимальну суми залежно від виду будівництва:

для будівництва нового житла — до 400 тис. грн;

для реконструкції вже готового будинку або його добудови — до 250 тис. грн;

для придбання житла — до 300 тис. грн;

для інженерних мереж, які потрібно підключити до вже наявних комунікацій, — до 100 тис. грн.

Щоб узяти участь у програмі, зверніться до регіонального фонду ОДА з такими документами: