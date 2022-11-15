Пенсійний фонд інформує, що в Україні передбачені 4 види пенсій:
- за віком – призначається за наявності у людини необхідного страхового стажу після досягнення передбаченого законом віку;
- по інвалідності – призначається в разі настання інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи;
- у зв’язку з втратою годувальника – призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні;
- за вислугу років – призначається до досягнення пенсійного віку окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності.
Людині, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.
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