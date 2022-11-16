Діабет – це захворювання, яке призводить до надто високого рівня цукру в крові. Дуже важливо виявити захворювання якомога раніше: якщо його не лікувати, воно прогресуватиме і може призвести до інвалідизації.

Для пацієнта найперший порадник у профілактиці та діагностиці діабету — сімейний лікар, зазначає НСЗУ.

Саме лікар первинної ланки надасть фахову консультацію, як запобігти виникненню діабету.

На рівні первинної меддопомоги, можна отримати такі послуги, спрямовані на профілактику, діагностику та лікування діабету: вимірювання рівня цукру в крові;

регулярне вимірювання артеріального тиску;

оцінку загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;

вимірювання індексу маси тіла;

аналіз на загальний холестерин;

консультація щодо здорового способу життя;

направлення на інші аналізи та дослідження у вузьких спеціалістів;

призначення ліків з програми «Доступні ліки» при діабеті ІІ типу;

виписування рецепту на інсулін за призначеним ендокринологом планом лікування.

Зважаючи на стан здоров’я пацієнта, фактори ризику та спадковість, він випише електронне направлення на проведення досліджень або на консультацію до лікарів-спеціалістів, наприклад, ендокринолога. Спеціалізовану медичну допомогу можна отримати безоплатно за направлення сімейного лікаря чи іншого спеціаліста.