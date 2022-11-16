Діабет – це захворювання, яке призводить до надто високого рівня цукру в крові. Дуже важливо виявити захворювання якомога раніше: якщо його не лікувати, воно прогресуватиме і може призвести до інвалідизації.
Для пацієнта найперший порадник у профілактиці та діагностиці діабету — сімейний лікар, зазначає НСЗУ.
Саме лікар первинної ланки надасть фахову консультацію, як запобігти виникненню діабету.
На рівні первинної меддопомоги, можна отримати такі послуги, спрямовані на профілактику, діагностику та лікування діабету:
- вимірювання рівня цукру в крові;
- регулярне вимірювання артеріального тиску;
- оцінку загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;
- вимірювання індексу маси тіла;
- аналіз на загальний холестерин;
- консультація щодо здорового способу життя;
- направлення на інші аналізи та дослідження у вузьких спеціалістів;
- призначення ліків з програми «Доступні ліки» при діабеті ІІ типу;
- виписування рецепту на інсулін за призначеним ендокринологом планом лікування.
Зважаючи на стан здоров’я пацієнта, фактори ризику та спадковість, він випише електронне направлення на проведення досліджень або на консультацію до лікарів-спеціалістів, наприклад, ендокринолога. Спеціалізовану медичну допомогу можна отримати безоплатно за направлення сімейного лікаря чи іншого спеціаліста.
Йдеться про такі послуги:
- консультації, зокрема ендокринолога;
- обстеження;
- діагностика — лабораторні та інструментальні дослідження;
- госпіталізації;
- операції;
- реабілітація;
- лікування супутніх захворювань.
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