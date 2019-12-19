Аби після щедрих на чарку посиденьок не відчувати тортур похмілля (абстинентний синдром), підготуймося ще до того, як сісти за святковий стіл.

Передусім за годину-дві до трапези прийміть пігулку полівітамінів, а додатково ще й кілька аскорбінок (вітамін С) або з’їжте шматочок лимону. Якщо помітите потім на столі тарілку з його кружальцями, також намагайтесь супроводжувати ними споживання будь-яких страв. Річ у тім, що алкоголь руйнує чимало речовин, потрібних для нормальної діяльності організму. Зокрема вітаміни — в першу чергу групи В. Аскорбінка ж потрібна для нейтралізації ацетальдегіду — токсичної сполуки, що утворюється як продукт кінцевого розпаду етилового спирту (етанолу). До речі, саме ацетальдегід і спричиняє мало не всю негативну «післядію» споживання алкогольних напоїв — спазми судин, розлади в кишково-шлунковому тракті, сечовивідній, нервовій системах тощо. Крім того, порушуються функція перенесення водню і процеси окислення, для нормалізації яких і потрібні ці додаткові дози (до 0,5 г) вітаміну С.

А щоб запобігти сп’янінню та його неприємним наслідкам, намагайтеся вживати тільки якісне спиртне і не запивайте його газованою водою. Принагідно згадайте: шампанське, що містить вуглекислоту, хоч яке приємне на смак, швидко «вдаряє в голову» і нерідко спричиняє головний біль, нудоту. Також відмовтеся від коктейлів — хоч би якими екзотичними і привабливими вони були, і не змішуйте спиртне в шлунку. Дотримуйтеся принципу пити щось одне! Або ще радикальніше: якщо можна не пити — краще не пити.

Стосовно наїдків є ціла низка, на жаль, сумнівних правил, котрі унормовують вживання спиртного і їжі. Наприклад, страви з білого м’яса або риби, мовляв, треба запивати зеленим (світлим) вином, з «темного» — червоним. Усе це, однак, належить до сфери світських традицій та умовностей етикету, а не до медицини. Насправді ж для збереження здоров’я слід уникати поєднування горілчаних виробів і жирних страв, щоб не нашкодити насамперед підшлунковій залозі, печінці. До того ж алкоголь прискорює синтезування про стагладину з арахідонової кислоти, якої найбільше міститься, приміром у свинячому салі. Фермент-гормон простагладин у великих концентраціях спричиняє розвиток онкозахворювань і аж ніяк не поліпшує самопочуття після святкових застіль.

Традиція нашого народу — розпочинати бенкет одразу з тостів і чаркування. А доцільніше спочатку з’їсти хоч бутерброд із маслом, щоб не подразнювати етанолом слизову оболонку шлунка, і водночас мати в ньому такий собі абсорбент для запобігання швидкому сп’янінню. З цією ж метою можна непомітно для інших проковтнути 4—6 таблеток активованого вугілля.

Годі й говорити про шкоду від переїдання: закуски, «основні гарячі страви», десерт… З огляду на алкогольний супровід усього цього рекомендуємо спиртні напої закушувати свіжими або квашеними овочами, фруктами, вінегретом, іншими рослинними салатами, а не стравами з несумісних продуктів (класичний приклад — салат «олів’є»). Корисно під час бенкетування прийняти 1—2 таблетки якогось ензимно-ферментного, гепатопротекторного препарату, як-от: фестал, панзінорм, солізим, вестал (мезим), панкреатин, гепарсил (карсил, легалон), алохол тощо.

Якщо ж маєте хронічні захворювання, то обирайте напої і страви відповідно до своєї звичної дієти.

Оксана МАХАНЬКОВА, сімейний лікар.