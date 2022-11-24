Внаслідок масованої атаки росії виникли перебої з електропостачанням та мобільним зв’язком, тому в разі потреби абоненти можуть не додзвонитись на лінію «103». Що робити у такому випадку, нагадує Міністерство охорони здоров’я України.

1. Вивчіть адресу та маршрут до найближчого медичного закладу.

2. Виходьте з будинку чи укриття лише тоді, коли немає загроз власній безпеці.

3. Майте аптечку поруч з усім реобхідним і запасом ліків, які приймаєте постійно.

4. Не виходьте без аптечки на великі відстані.

5. За наявності носіть із собою кровоспинний турнікет.

6. Прочитайте інструкції, щоб знати, як надати першу допомогу.

7. Слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від влади у своєму регіоні на офіційних каналах (ТБ, радіо).

8. Дізнайтесь у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо номер “103” працюватиме з перебоями.

ВАЖЛИВО! Зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці, перевіряйте інформацію та будьте підготовлені до будь-якої ситуації.