Зараз у пошуку роботи. Часто, приходячи на співбесіду, чую: «Якби ви були не жінкою, то, можливо, прийняли б вас», або щось подібне. Не розумію, як у сучасному світі досі побутує такий розподіл і що тільки чоловіки можуть виконувати певну роботу. Як можна себе захистити? Куди звернутись?

Світлана.

Івано-Франківська обл.

Йдеться конкретно про дискримінацію за ознакою статі при прийомі на роботу — зверніться до Державної служби України з питань праці (далі Держпраці) з офіційною заявою, вказавши назву організації, місцезнаходження та виклавши факти порушення.

Скарга до Держпраці (сканована копія) направляється в електронному вигляді на адресу: dsp@dsp.gov.ua Письмове звернення відправляйте на поштову адресу рекомендованим листом із повідомленням про вручення: вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01601, телефон для консультацій Держпраці — 0(44) 288-10-00; сайт відомства: https://dsp.gov.ua/

Також можете звернутись за захистом порушених прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який здійснює парламентський контроль щодо запобігання будь-яким формам дискримінації стосовно реалізації людиною своїх прав і свобод, у тому числі — дискримінації за ознакою статі. Звернення подаються в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини та громадянина.

Їх можна надсилати за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, або скановану копію — на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua. Контакт-центр Омбудсмена: 0 800 501 720.

У зверненні можна зазначити поштову або електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, чи відомості про засоби зв’язку з ним.