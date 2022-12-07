Цьогорічна зима з відключеннями електропостачання може бути доволі непростою. Але завдання кожного українця – максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Наприклад, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас немає, попереджає Міністерство охорони здоров’я. Це дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям.

ЩО МАЄ МІСТИТИ БАЗОВА АПТЕЧКА:

Крім цього, в умовах воєнного часу також варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки кровотеч і навчитися ним користуватися. Джут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, – не підходить!

Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія — не для домашньої аптечки.