Цьогорічна зима з відключеннями електропостачання може бути доволі непростою. Але завдання кожного українця – максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Наприклад, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас немає, попереджає Міністерство охорони здоров’я. Це дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям.
ЩО МАЄ МІСТИТИ БАЗОВА АПТЕЧКА:
- еластичні бинти
- безпечні шпильки
- стерильні рукавички
- пінцет
- ножиці
- неспиртові серветки
- термометр
- пластирі (в тому числі для очей)
- стерильні бинти
- трикутні (косинкові) пов’язки
- антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт тощо)
- знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен)
- розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію, але не чорне активоване вугілля)
- крем від алергії (дифенгідрамін) або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетиризин тощо)
- стерильний фізрозчин для промивання ран
- краплі для промивання очей
Крім цього, в умовах воєнного часу також варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки кровотеч і навчитися ним користуватися. Джут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, – не підходить!
Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія — не для домашньої аптечки.
Якщо ви або хтось із членів вашої родини маєте хронічні захворювання, до аптечки необхідно додати ліки, які ви приймаєте регулярно (рецептурні або ні). Йдеться, наприклад, про препарати для зниження тиску (активні речовини: каптоприл + гідрохлортіазид). Треба мати щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків.
Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем.
Бережіть себе!
Залишити відповідь