Незабаром оформлятиму пенсію. Де та як можу отримати довідки ОК-5 та ОК-7 завчасно, і чи обов’язково для цього звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду?

Галина БАБАЧЕНКО.

Довідки ОК-5 та ОК-7 є індивідуальними відомостями про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Довідка ОК-5 формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, і містить дані щодо суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків. На її підставі застрахована особа отримує інформацію щодо набутого страхового стажу та заробітної плати, яка буде врахована при призначенні пенсії.

Довідка ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж за період із 2011 року. Зазвичай її використовують, аби визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги по безробіттю тощо.

Отримати довідки ОК-5 та ОК-7 можна декількома способами:

1. Онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua) або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд»:

для цього натисніть «Вхід» та авторизуйтесь у зручний для вас спосіб (за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або логіну, або системи ID.GOV.UA, або Дія.Підпис);

у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Запит на отримання електронних документів»;

у полі «Тип звернення» оберіть «Довідка ОК-5» або «Довідка ОК-7» (загальні дані вже будуть заповнені системою) та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;

після цього натисніть «Відправити до ПФУ».

Довідка формується і надсилається автоматично в особистий кабінет (розділ «Мої звернення»).

2. Онлайн на порталі «Дія» чи в мобільному застосунку «Дія».

3. Особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ, з паспортом і довідкою про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Довідка видається безоплатно у день звернення.