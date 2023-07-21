Відтепер українці зможуть отримати ще більше адміністративних послуг без біганини по різних держустановах — Кабмін розширив перелік доступних сервісів у ЦНАП, інформує Мінцифри.
Уже доступна та уточнена ціла низка послуг у ЦНАП у сфері будівництва, серед яких:
✔ уточнення даних у поданих повідомленнях;
✔ внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності;
✔ внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
✔ скасування містобудівних умов і обмежень;
✔ коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.
Крім того, у ЦНАП можна замовити довідку про несудимість, щоправда, ця послуга доступна онлайн у «Дії».
Також, щоб скласти теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення, більше не треба їхати до сервісних центрів МВС — послугою можна скористатися в ЦНАП із відповідним обладнанням.
Дізнатися, де розташований найближчий до вас Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), графік його роботи та актуальні контакти можна за посиланням — https://center.diia.gov.ua/cnap-map
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