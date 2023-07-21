Відтепер українці зможуть отримати ще більше адміністративних послуг без біганини по різних держустановах — Кабмін розширив перелік доступних сервісів у ЦНАП, інформує Мінцифри.

Уже доступна та уточнена ціла низка послуг у ЦНАП у сфері будівництва, серед яких:

✔ уточнення даних у поданих повідомленнях;

✔ внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності;

✔ внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

✔ скасування містобудівних умов і обмежень;

✔ коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.

Крім того, у ЦНАП можна замовити довідку про несудимість, щоправда, ця послуга доступна онлайн у «Дії».

Також, щоб скласти теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення, більше не треба їхати до сервісних центрів МВС — послугою можна скористатися в ЦНАП із відповідним обладнанням.

Дізнатися, де розташований найближчий до вас Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), графік його роботи та актуальні контакти можна за посиланням — https://center.diia.gov.ua/cnap-map