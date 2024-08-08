ЯК ЧАСТО ЦЕ ТРЕБА РОБИТИ

Усі засоби обліку, зокрема води, повинні своєчасно проходити метрологічну повірку, з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів. Для лічильників води встановлено міжповірочний інтервал 4 роки, і в паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача на офіційному вебпорталі постачальника послуги має бути вказана дата повірки, роз’яснюють у Держпродспоживслужбі.

ХТО МОЖЕ ПРОВОДИТИ

Повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, можуть проводити тільки уповноважені організації:

наукові метрологічні центри, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;

наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки відповідних засобів.

ЗА ЧИЙ РАХУНОК

Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» визначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюється за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.

ФІКСАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів: