Із 4 квітня 2025 року набули чинності зміни, ухвалені Законом України від 18 грудня 2024 року №4158-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Так, нормами Закону №4158 внесені зміни до абзацу другого частини першої ст.22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якими передбачено надання застрахованим особам (зокрема тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом.

Зазначену норму застосовуватимуть до страхових випадків, які настануть із 4 квітня 2025 року. Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати.

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші 5 днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати — 100 відсотків середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.

Із шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснює ПФУ.

Довідково. Допомогу по тимчасовій непрацездатності (внаслідок нещасного випадку на виробництві/професійного захворювання) призначає та виплачує роботодавець, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати. При цьому перші 17 днів тимчасової непрацездатності цей роботодавець оплачує за власні кошти.