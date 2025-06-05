Мільйони українців через війну змушені були виїхати за кордон. Багато хто з них працює і набуває страховий стаж. Відтепер він не буде «втрачений» — такий стаж офіційно враховуватимуть для визначення права на пенсію в Україні. Відповідне рішення, розроблене Мінсоцполітики, вже ухвалено Кабміном, інформує відомство.

Раніше, як відомо, зараховували лише той стаж, який людина отримала, працюючи в Україні. Стаж, набутий за кордоном, враховували тільки тоді, якщо між Україною та іншою країною була спеціальна ратифікована угода. Тепер підхід змінився: стаж за кордоном врахують, незалежно від того, чи є така угода, — якщо він документально підтверджений.

Минулого року народні депутати ухвалили Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення», розроблений Мінсоцполітики, який запровадив так звану пропорційну систему обрахування стажу. Закон впроваджує, що для всіх країн застосовують однакові правила: розмір пенсії українців залежатиме від страхових внесків, сплачених в Україні, але водночас, якщо людина працювала за кордоном, то її стаж буде враховувано при визначенні права на пенсію.

Наприклад, якщо пропрацювала в Україні 25 років і ще 5 років — за кордоном, то до прийняття Закону вона б не мала права на призначення пенсії за віком. Тепер зможе включити ці 5 років страхового стажу за кордоном до свого стажу в Україні.

Також ухвалене Урядом рішення врегульовує проблему, з якою зіткнулися громадяни, котрі набували свій стаж в росії та білорусі. Раніше діяла норма, відповідно до якої, щоб отримати в Україні пенсію, треба було надати довідку, що людина не отримує пенсію в цих країнах. Із початком повномасштабної війни будь-яка взаємодія з пенсійними органами росії та білорусі була припинена, тому українці, які працювали там, не могли отримати право на призначення пенсії.

Відповідно до нових змін у законодавстві, тепер людина може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів рф чи білорусі, і це є її юридичною відповідальністю про надання правдивої інформації. Такого засвідчення особою, що вона не отримує пенсію поза Україною, буде достатньо для призначення пенсії в Україні.

Тривалість страхового стажу, як відомо, безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії. Чим довше людина сплачує страхові внески і чим більшим є їхній розмір, тим більшою буде пенсійна виплата.

Вік виходу на пенсію залежить від тривалості страхового стажу. У 2025 році для призначення пенсії за віком необхідно мати страхового стажу: