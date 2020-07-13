Православні та греко-католики 13 липня святкують Собор святих дванадцяти апостолів.

Хоча протягом року в кожного апостола є свій день пам’яті, та цього дня віряни вшановують усіх учнів Христа. Всіх апостолів Ісус покликав особисто. Вони не лише слідували за Вчителем протягом Його земного служіння, але й після розп’яття та вознесіння Христа продовжували проповідувати, розбудовуючи Церкву. До найближчих учнів Христа належало 12 апостолів, хоча спочатку до їх числа входив Юда Іскаріот, та після його зради було кинуто жереб і це місце посів Маттій.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.